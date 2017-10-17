Украина и Мальта заинтересованы в развитии совместных логистических возможностей и усилении инвестиционного сотрудничества

17.10.2017, 17:00

Украина и Мальта заинтересованы в развитии совместных логистических возможностей, в частности в создании специального хаба для украинских агроэкспортеров с последующим выходом на африканский рынок, и в усилении производственного и инвестиционного сотрудничества.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с Президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека.

Президент Мальты впервые находится в Украине, а визит такого уровня - первый в истории дипломатических отношений двух стран.

Как отметил Владимир Гройсман, Украина и Мальта в последнее время активизировали сотрудничество. Именно во времена председательства Мальты в ЕС были приняты ключевые для Украины политические решения: относительно завершения этапа ратификации Соглашения об ассоциации и введении безвизового режима для украинских граждан.

Он отметил, что пришло время усиления экономической составляющей сотрудничества двух государств. По данным Госстата Украины, за 7 месяцев 2017 года двусторонний товарооборот вырос почти втрое - до 36,8 млн долларов США. Наибольший взаимный интерес представляют секторы строительства, энергетики, энергоэффективности, туризма, информационных технологий, сельского хозяйства в части поставок продовольствия.

Значительный потенциал имеет развитие транзитных возможностей обеих стран.

Он заверил, что Украина идет по пути реформ, и определенные успехи уже заметны. В Украине проводятся образовательная и пенсионная реформы, в повестке дня - медицинская реформа.

В свою очередь Президент Мальты заверила, что ее Правительство было и будет другом Украины. А идея создания Совета сотрудничества будет способствовать развитию экономик двух государств и углублению инвестиционного сотрудничества.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.