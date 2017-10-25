Зубко: В рамках ГФРР в 2017 году будет профинансировано почти 800 инвестиционных проектов во всех областях Украины

25.10.2017, 16:22

Правительство одобрило дополнительный перечень инвестиционных проектов регионального развития с объемом финансирования более 98 млн грн в рамках Государственного фонда регионального развития.

Об этом сообщил по итогам заседания Правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Эти средства ГФРР направляются на такие ивестпрограммы, как строительство и реконструкция социальных объектов (больницы, школы, поликлиники), восстановление мостовой инфраструктуры, проведение термомодернизации. Всего в рамках ГФРР в 2017 году будет профинансировано почти 800 инвестиционных проектов в регионах Украины", - отметил Геннадий Зубко.

Он сообщил, что в проект распоряжения о финансировании за счет ГФРР включены проекты относительно проведения комплексных мероприятий по термомодернизации школ в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Одесской и Тернопольской областях, реконструкции лечебных учреждений, садов, школ, стадионов в Запорожской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях, реконструкции мостового перехода в Луганской области, строительства спортивных площадок с искусственным покрытием в Херсонской области.

Напомним, что общий объем финансирования ГФРР 2017 год составляет 3,5 млрд грн.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.