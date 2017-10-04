Украина не гарантирует защиты инвестиций в Крыму и зоне АТО

04.10.2017, 16:44

Украина не гарантирует защиты инвестиций в Крыму и оккупированных районах Донбасса до восстановления контроля над ними.

Об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, представляя дополнение к соглашению о защите инвестиций между Украиной и Хорватией.

Сегодня, 4 октября, Верховная Рада дополнила соглашение с Хорватией о защите инвестиций. За ратификацию дополнительного протокола (законопроект N0149) проголосовали 238 депутатов.

По словам Нефьодова, при ратификации предлагается сделать заявление о том, что соглашение не применяется на оккупированных территориях. Цель заявления - проинформировать потенциальных инвесторов из Хорватии и избежать возможных инвестиционных исков, связанных с инвестированием на этих территориях. Действие Соглашения в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей возобновится после восстановления там юрисдикции Украины, подчеркнул он. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.