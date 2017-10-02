Страны Евросоюза с начала года инвестировали в Украину почти $600 миллионов

02.10.2017, 16:36

Страны, являющиеся членами Европейского Союза, в январе-июне 2017 года вложили в экономику Украины $597,3 миллиона прямых инвестиций, что составляет 84% от общего объема инвестиций за указанный период на уровне $711,2 миллиона.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

При этом главными инвесторами из ЕС в Украину стали Кипр ($287,1 миллиона) и Великобритания ($160,1 миллиона).

В министерстве отметили, что по состоянию на 1 июля 2017 года общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал) составил $38,981 миллиарда, в том числе инвестиций из ЕС - $27,387 миллиарда (70,3% от общего объема).

В структуре акционерного капитала иностранных инвесторов лидирует Кипр ($9,925 миллиарда, 36,2% от объема инвестиций из ЕС), Голландия ($6,326 миллиарда, 23,1%), Великобритания ($2,155 миллиарда, 6,4%), Германия ($1,741 миллиарда, 6,2%).

В то же время, общий объем украинских инвестиций в страны - члены ЕС составляет $6,092 миллиарда, что составляет 95,6% от общего объема украинских инвестиций в странах мира.

Больше всего украинских инвестиций находится на Кипре ($5,931 миллиарда, 97,4% от объема инвестиций в страны ЕС), в Латвии ($73,2 миллиона, 1,2%) и Польше ($51,1 миллиона, 0,8%).

По данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2017 года составил $38,982 миллиарда, что на $1,657 миллиарда, или на 4,4%, больше показателя на начало года на уровне $37,325 миллиарда. Об этом сообщает УНИАН.