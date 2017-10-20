Омелян: Иностранные компании заинтересованы в концессионных проектах в Украине

20.10.2017, 16:32

Иностранные компании заинтересованы в концессионных проектах в Украине. Министерство инфраструктуры к этому готово, наши ресурсы направлены на то, чтобы инвесторам было комфортно в Украине.

Об этом заявил Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время круглого стола "Текущие концессионные проекты в секторе морских портов Украины", который состоялся сегодня, 19 октября, в Американской торговой палате (АСС). Круглый стол организован Министерством инфраструктуры, проектным офисом по вопросам государственно-частного партнерства в инфраструктуре "SP³ILNO" и АСС.

Я надеюсь, что мы расширим государственно-частное партнерство и концессию на украинские дороги. Как раз сегодня состоялась встреча с американскими инвесторами, которые рассматривают возможность строительства автобана из Чопа до Львова. Есть много других проектов, о которых надо говорить и делать. Приглашаю всех к сотрудничеству", - отметил Министр инфраструктуры.

Владимир Омелян подчеркнул важность диалога и отметил работу проектного офиса по вопросам государственно-частного партнерства в инфраструктуре: "Команда "SP³ILNO" представляет сегодня свои проекты, посмотрите, на что дополнительно надо обратить внимание, чего вам не хватает, что нам надо сделать, чтобы вам было легче работать. Мы к этому готовы, наши ресурсы направлены на то, чтобы вам было комфортно в Украине".

Во время круглого стола представлены пилотные концессионные проекты в сфере морских портов Украины, обсуждены ключевые вопросы с потенциальными инвесторами и заинтересованными компаниями.

Инф. Пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.