02.10.2017, 13:28

В последние годы в Карпатском регионе было зафиксировано более 2 тыс. нарушений природоохранного законодательства. При этом сумма штрафов составила менее 150 тыс. грн, а сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 57 млн грн.

Такие цифры озвучил Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время рабочего совещания под председательством Президента Украины, которая состоялась 29 сентября на Ивано-Франковщине.

"Приведу несколько данных, которые красноречиво демонстрируют и состояние ПЗФ, и состояние современной экоинспекции. В Карпатском регионе насчитывается более 1,5 тысячи объектов, из которых - 114 общегосударственного значения и 11 подчинены Минприроды. Так вот, в период с 2014 года по 2017 год было зафиксировано 2 тыс. нарушений природоохранного законодательства. Штрафы составили почти 150 тыс. грн. При этом государству нанесен ущерб почти на 57 млн ​​грн, из которых взыскано в пользу государства чуть более 2 млн грн. Эти цифры являются показательными. В них вся "эффективность" экоинспекции и состояние ПЗФ в Карпатах", - сказал Остап Семерак.

При этом Министр отметил, что не лучше ситуация и с состоянием водных объектов в регионе.

"Около 90% рекреационных учреждений вводятся в эксплуатацию без очистных сооружений. Уничтожение Карпатских лесов, массовые неконтролируемые вырубки составляют постоянную угрозу паводков. Но каждый год в госбюджете на борьбу с вредным воздействием вод предусмотрено лишь 200 тыс. грн. Конечно, этих средств ни на что не хватает ", - резюмировал Министр.

В то же время Минприроды совместно с Госводагентством провели успешные международные переговоры о привлечении финансирования в рамках трансграничного сотрудничества на 400 млн грн.

"Чтобы получить эти средства, Украина должна сделать взнос в размере 10% или 40 млн грн. В этой ситуации рассчитываем на понимание и поддержку коллег по Правительству", - сказал Остап Семерак.

Инф. Пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Украины.