В Украине увеличился отбор газа из хранилищ

26.10.2017, 16:38

24 октября 2017 г., впервые с окончания отопительного сезона 2016/2017 гг. запасы природного газа в украинских ПХГ начали уменьшаться. Об этом свидетельствуют оперативные данные компании Укртрансгаз.

В этот день в ПХГ было закачано 1,33 млн кубометров газа, отобрано 5,41 млн кубометров. Общий объем газа в ПХГ составил 16,97 млрд кубов.

Украина существенно нарастила отбор газа из ПХГ, начиная с 23 октября. Если 22 октября было отобрано 1,46 млн кубометров, то 23 октября - уже 4,29 млн кубометров.0

При этом значительно снизились объемы закачки. 22 октября было закачано 22,96 млн кубометров, 23 октября - 5,76 млн кубометров.

Ранее Нафтогаз Украины заявил, что Газпром не выполняет свои обязательства и начал снижать давление на входе в ГТС Украины. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.