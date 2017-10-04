"Нафтогаз" закончил первое полугодие с прибылью 23,3 млрд грн

04.10.2017, 16:32

В первом полугодии 2017 года группа НАК "Нафтогаз Украины" получила 23,3 млрд грн чистой прибыли. Это на 4 млрд грн больше результата аналогичного периода 2016 года. Такой результат достигнут, прежде всего, за счет роста объемов транзита газа, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Сегмент производства природного газа принес прибыль в размере 18,1 млрд грн по сравнению с 4,6 млрд грн, полученными в первом полугодии 2016 года.

Сегмент транспортировки и распределения природного газа по результатам первого полугодия 2017 принес 15,5 млрд грн прибыли. Это на 33% больше результата соответствующего периода 2016 года в связи с увеличением объемов транзита и девальвации гривни относительно доллара США.

Также прибыльными в первом полугодии текущего года для группы были сегменты производства и переработки сырой нефти и газового конденсата, а также транспортировки сырой нефти.

В сегменте продаж и поставок природного газа группа получила убыток в размере 3,8 млрд грн. При этом продажа газа потребителям на условиях специальных обязанностей (ПСО) принесла убыток в размере 6,9 млрд грн. Продажа газа на коммерческих условиях принес группе прибыль в размере 0,3 млрд грн, без учета эффекта от элиминации межсегментных операций в размере 2,8 млрд грн, который включает результат от продажи природного газа другим сегментам.

Сегмент хранения природного газа принес убыток в сумме 1 млрд грн, что больше по сравнению с первым полугодием 2016 на 8,1%.

За 6 месяцев 2017 года за счет субсидий и льгот потребители рассчитались с "Нафтогазом" за полученный природный газ на сумму 29,5 млрд грн. На 1 июля 2017 года непрофинансированный объем субсидий составлял 19,1 млрд грн.

За 6 месяцев 2017 года группа "Нафтогаз" уплатила в бюджет 56,7 млрд грн налогов, что на 49% больше, чем за 6 месяцев 2016 года. Крупнейшим по размеру уплаты налогом является НДС, доля которого составляет 48,3% от общей суммы уплаченных налогов (42% в соответствующем периоде 2016 года).

Рентные платежи составили 33% от общей суммы уплаченных налогов (29% в соответствующем периоде 2016 года).

Кроме того, Группа "Нафтогаз" уплатила в госбюджет дивидендов по результатам деятельности к 2016 год в размере 13,3 млрд грн, а также авансовый взнос по налогу на прибыль при выплате дивидендов в размере 2,4 млрд грн.

В целом за первое полугодие "Нафтогаз" перечислил в госбюджет 72,4 млрд грн налогов и дивидендов.

В 2016 году НАК "Нафтогаз" Украины впервые за пять лет получила чистую прибыль в размере 26,5 млрд грн. По сравнению с 2015 годом, доходы от транзита природного газа в 2016 году выросли на 7,4 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.