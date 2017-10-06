Минприроды и ЕБРР создадут проектный офис для проведения реформы в системе управления водными ресурсами

06.10.2017, 13:01

Минприроды и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начали процесс создания проектного офиса H2Office, который будет работать над усовершенствованием концепции реформирования системы управления водными ресурсами.

Недавно состоялось заседание рабочей группы Министерства экологии и природных ресурсов, на котором создан соответствующий Наблюдательный совет с участием ведущих экспертов-практиков по реформированию государственного сектора Украины, специалистов в сфере водного хозяйства, орошения и дренажа, представителей международных организаций и Минприроды и утвержден план работы проектного офиса H2Office.

Предполагается, что новосозданный офис также будет работать над пилотным инвестиционным проектом по реконструкции оросительной системы юга Украины.

Напомним, что ранее Правительство обратилось в ЕБРР с просьбой оказать поддержку усилиям по реформированию системы управления водными ресурсами, в частности, путем разработки и последующей реализации пилотного проекта на одной из оросительных систем юга Украины.

Общая цель проекта заключается в повышении эффективности управления водными ресурсами через внедрение интегрированного управления водными ресурсами по бассейновому принципу. Это позволит выяснить институциональные и функциональные недостатки как национального управления водными ресурсами, так и национальной системы орошения и дренажа.

Инф. Пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Украины.