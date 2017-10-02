02.10.2017, 15:22

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги Киева и Харькова на уровне "В-". Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Отмечается, что Fitch Ratings подтвердил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Киева и Харькова на уровне "B-".

Агентство также повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева до "A-" с "BBB", рейтинг Харькова подтвержден на уровне "AA-" со "стабильным" прогнозом.

В апреле текущего года агенство Fitch подтвердило рейтинги Киева на уровне "B-". В мае агенство Fitch также подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-" с прогнозом "Стабильный". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".