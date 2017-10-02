Геннадий Зубко: Предприятия теплоэнергетики заключили только 827 договоров с "Нафтогазом" на поставку газа

02.10.2017, 15:26

"Старт отопительного сезона всегда имеет две составляющие: техническая готовность объектов к подключению теплоносителя.

Вторая - экономическая, которая включает расчеты предприятий теплоэнергетики за природный газ и заключение договоров на поставку газа для производства тепловой энергии", - об этом во время селекторного совещания относительно отопительного сезона сообщил Вице-премьер-министр-Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украина Геннадий Зубко.

Он отметил, что лучшие показатели расчетов теплоснабжающих предприятий за потребленный в 2017 году газ в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Черновицкой, Одесской, Ровенской областях, где уровень расчетов - от 76 до 92%. На очень низком уровне - Тернопольская (33%), Донецкая (51%), Волынская, Кировоградская области и город Киев (59%).

"НАК "Нафтогаз Украины" с теплоснабжающими предприятиями должен заключить 2169 договоров на поставку природного газа. Из 1680 договоров, поступивших в "Нафтогаз", по состоянию на 27.09.2017 года подписано только 827 договоров. Эта работа должна быть усилена, органы местного самоуправления должны максимально включиться в эту работу", - подчеркнул Геннадий Зубко.

"Мы должны четко понимать, что подписан не только договор, а есть проплата и получена номинация на поставку газа. 13 областных центров уже получили такую ​​номинацию", - сообщил он.

Вице-премьер-министр также отметил, что с принятием закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" на первый план выходит важность вопроса учета тепла. "Люди должны платить справедливую цену за реальный объем потребленного энергоресурса. "Средний показатель установки счетчиков тепла сегодня по стране - 75,2%. Например, в городе Киеве - это 93%, плохое состояние в Тернопольской области - 14%.

Поэтому до конца года мы должны усилить работу по установке придомовых счетчиков тепла, что дало бы возможность потреблять энергию, учитывая ее и управляя", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.