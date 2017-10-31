Минеэнерго пересмотрело цену на государственный уголь на 10%

31.10.2017, 16:11

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины объявило о повышении цены на уголь для государственных добывающих предприятий с 2 200 до 2 425 гривен за 1 тонну.

Соответствующее решение было принято в ходе совещания по вопросам определения граничной цены на угольную продукцию, протокол по которой был опубликован сегодня на сайте министерства. Новая цена соответствует росту цены угля на внешних рынках и будет действовать с 1 ноября.

Заместитель министра энергетики Анатолий Корзун 25 октября в ходе Форума "Open Energy Week" в Киеве заявил, что этот вопрос давно находился на рассмотрении ведомства.

Как ранее сообщалось, министр энергетики Игорь Насалик заявил о плане реструктуризации угольной отрасли и выходе государственных шахт на уровень безубыточности в ближайшие годы. По информации министерства, Украина с 2020 года может отказаться от импорта антрацита. В то же время ранее в Минэнергоугля сообщали, что повышение цены государственного угля проводится для сбалансирования состояния предприятия угольной отрасли, что создаст условия для их развития.

27 октября Федерация работодателей топливно- энергетического комплекса Украины заявила о необходимости в условиях дефицита корректировать цены для собственной добычи угля. Об этом сообщают "Українські Новини".