Гройсман: Формула "Роттердам+" пока не использовалась для расчета цены на уголь

26.10.2017, 16:03

Формула ценообразования на энергетический уголь "Роттердам плюс доставка" еще ни разу не использовалась для расчета цены на угол

Об это сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе брифинга.

"По той информации, которую мне дает Минтопэнерго, ни разу цифры, которые предусматривает формула "Роттердам плюс", не были задействованы для расчета цены угля в Украине. В данном случае было много разговоров вокруг этого, но она не была внедрена в реальности", - сказал премьер. Об этом сообщает УНИАН.