Польская PGNiG получила доступ к украинским газохранилищам

31.10.2017, 15:23

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала соглашение с ПАО Укртрансгаз о доступе к украинским газохранилищам.

"Польская PGNiG подписала очередное соглашение с украинским оператором газопроводов и газохранилищ Укртрансгаз. Новый контракт позволит PGNiG пользоваться подземными газохранилищами на территории Украины", - говорится в заявлении польской компании.

Там отметили, что это соглашение обеспечит дополнительные возможности для развития деятельности PGNiG в сфере торговли природным газом на украинском рынке.

Как подчеркнул заместитель главы PGNiG Мацей Возняк, компания динамично увеличивает свою активность на европейских рынках.

"Подписание соглашения с Укртрансгазом является важным элементом деятельности компании, направленным на усиление нашей конкурентной позиции в Украине", - заявил Возняк.

Это уже второй контракт между PGNiG и Укртрансгазом, подписанный в октябре. Как сообщалось, недавно обе компании подписали соглашение о доступе польской компании к украинским газопроводам. До этого PGNiG в сотрудничестве с украинским контрагентом - компанией ERU Trading - начали поставки газа в Украину в рамках выигранного тендера, который организовал Укртрансгаз.

Возняк отметил, что польская компания уже более года продает газ в Украину и ищет возможности для развития и увеличения продаж в Украине.

"На сегодняшний день оплата за хранилища газа на украинском рынке находится на очень привлекательном уровне. Поэтому мы видим потенциал их использования с учетом развития продаж газа в Украине", - подчеркнул Возняк.

Ранее Возняк заявил, что по результатам текущего года PGNiG планирует продать в Украине в целом 800 млн кубометров газа. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.