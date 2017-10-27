Приднепровская ТЭС перешла с импортного антрацита на украинский уголь

27.10.2017, 15:42

Приднепровская ТЭС за 6 месяцев выполнила перевод энергоблока No7 на сжигание отечественного угля марки "Г" и сегодня в энергоблок был включен в сеть, сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК.

Согласно сообщению, в середине ноября станция планирует запустить еще один энергоблок на газовом угле - No8, что гарантирует стабильное производство электроэнергии и бесперебойную подачу тепла для домов г. Днипро.

Ежемесячный эффект экономии импортного угля благодаря переводу двух блоков ТЭС на марку Г составит около 90 тыс. тонн. Это означает, что у страны отпадает необходимость в поставках минимум одного судна с импортным антрацитом ежемесячно.

В рамках перевода ДТЭК Приднепровской ТЭС на сжигание газовой марки угля выполняется сложное техническое переоснащение пылесистем энергоблоков. Проект включает в себя работы по изменению систем сушки угля и подачи готовой пыли в котел, установке рециркуляции сушильного агента, а также модернизации горелок котла энергоблока. Для реализации проекта были задействованы 350 сотрудников станции и подрядных организаций.

По информации компании, перевод Приднепровской ТЭС на газовую марку угля - первый подобный проект для компании ДТЭК. Он является ключевым действием компании в рамках реализации Программы по снижению зависимости в антраците, ставшей частью общенационального курса по повышению энергонезависимости страны.

В рамках Программы ДТЭК переводит блоки ТЭС на газовый уголь, увеличивает его добычу и модернизирует мощности ТЭС.Ранее сообщалось, Украина потеряла шахты, которые добывали антрацит, из-за блокады Донбасса. В связи с этим энергокомпании импортируют уголь из ЮАР, США и России. В планах Министерства энергетики отказ Украины от импорта антрацита с конца 2019 года. Об этом сообщают "Українські Новини".