Французская Engie готова содействовать развитию нефтегазового сектора Украины

27.10.2017, 14:00

Французский энергетический гигант Engie готов всемерно содействовать развитию нефтегазового сектора Украины, в том числе созданию гибкого рынка газа.

Соответствующие договоренности были озвучены во время встречи премьер- министра Украины Владимира Гройсмана с исполнительным директором Engie Изабель Кошер.

В свое время Engie была одной из первых компаний, которая начала процесс доставки газа в Украину по западным направлениям и сейчас обеспечивает до 20% таких поставок. Рынок Украины является одним из стратегических для компании, и теперь руководство энергогиганта отрабатывает возможности дальнейшего сотрудничества с Киевом по проектам увеличения добычи газа на территории нашего государства.

"Долгое время нефтегазовая сфера была полностью закрытой (для инвесторов и компаний-партнеров). После изменения политики государства и внедрения новых технологических и инновационных решений мы смогли изменить тренд. И наша задача сегодня заключается в том, чтобы Украина превратилась из страны- импортера в энергонезависимую страну. Для этого мы должны быть более открытыми, изменить систему регуляции, привлекать инвестиции и технологии", - сказал Владимир Гройсман.

Он приветствовал решение Engie принять участие в развитии нефтегазового комплекса Украины и поддержал мнение исполнительного директора компании о том, что обеспечение государства собственными энергоресурсами - это вопрос энергетической безопасности.

"Мы отмечаем амбициозность реформ, прежде всего в нефтегазовом секторе, которые заявляет ваше Правительство, - сказала Изабель Кошер. - Наша цель в Украине - увеличивать местное производство газа, чтобы в конце концов Украина стала экспортером и поставщиком газа. И мы готовы сопровождать вашу страну на пути реформ".

По расчетам Правительства Украина за 5 лет может стать экспортером газа. Разведанные залежи топлива составляют менее 1 трлн кубометров, активно действующими являются около 100 скважин. С 2016 года Правительство постепенно реализует политику наращивания собственной добычи топлива. С начала текущего года увеличение добычи составляет 3,7%. Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.