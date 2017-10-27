Минэнергоугля: Запасов угля достаточно для тепла в каждом украинском доме

27.10.2017, 14:04

Все необходимое - уголь и газ - для качественного прохождения отопительного сезона есть. Правительство об этом позаботилось. Подготовка к зиме лучшая чем во все предыдущие годы.

Об этом в ходе селекторного совещания по прохождению отопительного сезона заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

По его словам, не стоит сеять панику, будто бы в Украине нехватка угля. Потому что алгоритм обеспечения запасов угля на генерирующих станциях отопительного сезона 2016-2017 гг. и 2017-2018 гг. совершенно разный.

"В связи с блокадой угля из Донбасса мы перешли от "послеплаты" доставки угля к "предоплате" на два месяца раньше. То есть все генерирующие компании, которые сегодня обеспечиваются антрацитовой группой угля, работают на условиях предоплаты", - уточнил Игорь Насалик.

Министр заверил, что все генерирующие компании на сегодняшний день являются законтрактованными до конца марта следующего года. И запасы угля, начиная с ноября этого года, будут не уменьшаться, а наоборот будут увеличиваться на складах генерирующих компаний.

"Более сложный период был июль, август, сентябрь и октябрь, когда в связи с плановым ремонтом атомных блоков энергосистема страны работала на 10 атомных блоках. С 5 ноября запускается 13 атомных блоков. Поэтому не стоит сеять панику, зима в Украине пройдет тепло для каждой украинского дома", - отметил Игорь Насалик.

Кроме того, министр отметил, что если ориентироваться на запасы угля 2,5-3 млн тонн, то оборотных средств тепловых станций в связи с предоплатой необходимо около 10 млрд грн. Очевидно, что эти средства были бы кредитными и 20% легли бы на плечи потребителей.

"Алгоритм, который разработало Минэнергоугля, дает возможность не переводить обязательства тепловой генерации на потребителей", - резюмировал Министр.

Инф. Пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.