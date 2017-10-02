Под зданием Печерского суда Киева подрались активисты С14 и ОО "Майдан"

02.10.2017, 15:29

Активисты молодежной организации С14 и общественного объединения "Майдан" в понедельник, 2 октября, подрались у здания Печерского суда Киева, сообщает "Громадське".

Представители обеих организаций не совпадали во мнении относительно рассмотрения дела об избрании меры пресечения сотрудникам полиции, подозреваемым в преступлениях против Майдана. Именно эти разногласия и стали причиной драки.

Так, активисты ОО "Майдан" выступили в поддержку сотрудников полиции, в то время как С14 требовала избрать им меру пресечения. В результате столкновения пострадали двое представителей ОО "Майдан", представители С14 также прокололи покрышки двух автомобилей с наклейками "ОО "Майдан"".

На охрану здания суда вышли 40 сотрудников Национальной полиции Украины, на место драки прибыла скорая, которая оказала помощь пострадавшим.

Ранее начальник Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил о том, что в настоящее время в делах о преступлениях против Евромайдана сообщено о подозрении более 350 лицам, в отношении 230 направлены в суд обвинительные акты, и есть уже более 35 приговоров. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".