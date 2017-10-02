В Украине за месяц существенно подорожало топливо

02.10.2017, 15:32

В Украине за последний месяц на заправках розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли на 1,5 грн за литр.

Об этом сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

"В течение сентября рост розничных цен на бензины составил 5,8-7,1%, а на дизельное топливо - 7,8%. Например, в сетях операторов OKKO, WOG, SOCAR вся топливная линейка подорожала на 1,5 грн за литр, до отметок: А-92 - 26,99 грн за литр, А-95 - 27,99 грн за литр, А-95 Премиум - 28,99 грн за литр, дизельное топливо - 24,99 грн за литр и дизтопливо Премиум - 25,99 грн за литр", - сказал он.

По словам аналитика, средняя цена на топливо также выросла.

"В результате средняя стоимость топлива на украинских АЗС выросла на 1,50- 1,69 грн за литр и составила для А-92 - 25,38 грн за литр, А-95 - 26,14 грн за литр, А-95 Премиум - 27,20 грн за литр и дизтоплива - 23,45 грн за литр", - отметил эксперт. Об этом сообщают Подробности.ua.