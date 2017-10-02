Государственный земельный кадастр Украины переходит на блокчейн

02.10.2017, 16:07

Обновленный Государственный земельный кадастр Украины на базе технологии распределенного реестра блокчейн будет представлен 3 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии примут участие: Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк; Председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко; Исполнительный директор международной антикоррупционной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин; Руководитель проектов в сфере государственного сектора компании BitFury Глеб Палиенко.

Украина активно переводит государственное управление на блокчейн. В частности переход Госземкадастра и всех аукционов по аренде государственных земель на блокчейн Кабинет министров Украины утвердил в конце июня 2017 года.

Как сообщалось, финансовый комитет Верховной Рады приступил к разработке законопроекта о статусе и принципах обращения криптовалют.

В то же время Национальный банк Украины не признает криптовалюты из-за отсутствия эмитента и высоких рисков мошенничества. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.