На Запорожской АЭС начали учения антитеррористической направленности

02.10.2017, 16:39

На Запорожской атомной электростанции начались тактико-специальные учения действиям в случае диверсий, которые продлятся до 6 октября.

На сайте АЭС сообщается, что тема учений "Реагирование сил участников объектового плана взаимодействия в случае осуществления ряда диверсий на территории Каменко-Днепровского района Запорожской области, в г. Энергодар и на объекте ОП "Запорожская АЭС".

К проведению учений привлечены представители Агентства уменьшения угроз Министерства обороны США, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Госатомрегулирования Украины, ГП "НАЭК "Энергоатом", члены координационной группы антитеррористического центра при УСБУ в Запорожской области и ее штаба, старшие отдельных оперативных групп от областных управлений СБУ, Нацполиции и ГСЧС.

Также привлечено руководство Запорожской ОГА, Энергодарского горисполкома, личный состав воинских частей 3042, 3033 и 3029 Нацгвардии, Запорожского ОВК, Бердянского пограничного отряда ГПС, руководство ОП ЗАЭС, персонал службы физической защиты и отряда ведомственной военизированной охраны.

"На время проведения учений правоохранительные органы могут ограничивать пребывание граждан и передвижения транспортных средств в пределах санитарно- защитной зоны вокруг Запорожской АЭС", - предупреждают на АЭС.

"Будут отрабатываться практические действия по нейтрализации условных террористически диверсионных формирований", - объясняют там.

Граждан, которые будут находиться в зонах ограничения доступа и в санитарно- защитной зоне, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщает "Українська правда".