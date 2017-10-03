Луценко нашел аргументы против экстрадиции Саакашвили

03.10.2017, 13:09

Экстрадиционная проверка предварительно выявила наличие обстоятельств, которые препятствуют экстрадиции Михеила Саакашвили в Грузию, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Несмотря на то, что ходатайство получило Министерство юстиции, предъэкстрадиционная проверка - это функция органов прокуратуры", - сказал Луценко на брифинге в Харькове.

По его словам, эта проверка должна установить, действительно ли Сааакашвили подозревается или обвиняется в Грузии в совершении особо тяжких преступлений и есть ли обстоятельства, которые препятствуют экстрадиции.

"Предварительно, я считаю, что такие обстоятельства (препятствующие экстрадиции) существуют, поскольку господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в адрес миграционной службы МВД, что согласно наших международных обязательств препятствуют его экстрадиции", - пояснил Луценко.

10 сентября лишенный украинского гражданства бывший глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили и его сторонники прорвали кордон силовиков на границе с Польшей.

Мостиский районный суд Львовской наложил на Саакашвили административное взыскание в размере 200 необлагаемых минимумов граждан (3400 грн) по административному делу о незаконном пересечении украинской границы. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".