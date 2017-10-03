Судить организаторов растрела Евромайдана начнут 5 октября

03.10.2017, 13:23

Генеральная прокуратура передала в суд дело против лиц, обвиняемых в организации расстрелов активистов Евромайдана. Об этом заявил на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.

5 октября состоится первое судебное заседание по делу. "Это то, чего ждало общество все эти годы, это то, что парламент поставил мне как задачу номер один", - подчеркнул Луценко.

Ранее генпрокурор обещал, что дело против тех, кто отдал приказ стрелять на Майдане во время событий Революции Достоинства в 2014 году, вскоре попадет в суд. По словам генпрокурора, фигурантами дела являются бывший президент Виктор Янукович, экс-руководитель МВД Виталий Захарченко и бывший руководитель СБУ Александр Якименко. Об этом сообщают "Факты и комментарии".