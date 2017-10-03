Гройсман: Наша общая задача с Парламентом - положить конец зависимости пенсионеров от политических решений

03.10.2017, 13:54

Общая задача Правительства и Парламента на этой пленарной неделе - принять необходимые решения, установить справедливую систему и положить конец зависимости пенсионеров от политических решений.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Начинается очередная пленарная неделя. Страна ожидает, что на этой неделе будет принято решение по сверхважной пенсионной реформе. Это увеличение пенсий для около 9 млн пенсионеров уже в этом году. Это автоматический ежегодный перерасчет пенсий в соответствии с инфляцией и ростом зарплаты. Это возможность повышать пенсии в будущем благодаря ликвидации дефицита Пенсионного фонда", - отметил глава Правительства.

Он обратился к народным депутатам с призывом принять необходимые решения. "Я со своей стороны обращаюсь к народным депутатам с просьбой дать старт повышению выплат для наших пенсионеров уже в октябре. Наша общая задача с Парламентом на этой неделе - установить справедливую систему и положить конец зависимости пенсионеров от политических решений ", - подчеркнул премьер-министр.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.