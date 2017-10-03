Розенко: Минимальный размер пенсии с 1 октября может вырасти до 1452 гривен

03.10.2017, 13:56

В случае принятия соответствующего решения Верховной Радой Украины минимальный размер пенсии с 1 октября может вырасти до 1452 гривен, а не до 1373 гривен, как планировалось ранее.

Об этом в эфире радио "ЭраFM" заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Сегодня на совещании с народными депутатами Украины, с руководителями фракций, на котором обсуждалась пенсионная реформа, было принято еще одно важное решение о том, что мы готовы, и у нас есть для этого ресурс, чтобы с 1 октября минимальный размер пенсии вырос не до 1373 гривен как планировалось ранее, а чтобы минимальный размер пенсии вырос до 1452 гривен", - сказал он.

"То есть минимальная пенсия может вырасти не на 60 гривен, а на 140. А это значит, что 8 млн пенсионеров, размер пенсии которых зависит от минимальной, получат более существенное повышение", - подчеркнул Павел Розенко.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.