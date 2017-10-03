Насалик: Объединенная энергосистема Украины готова к осенне-зимнему периоду

03.10.2017, 13:58

Энергоснабжающие компании 100-процентно готовы к осенне-зимнему периоду, генерирующие компании, в состав которых входят ТЭЦ, ТЭС, АЭС, гидро-, гидроаккумулирующие и атомные электростанции, работают по графику и даже с опережением графика.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на селекторном совещании под председательством Вице-премьер-министра - Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко на тему "Отопительный сезон 2017-2018: готовность регионов".

Относительно запасов угля министр сообщил, что "на сегодняшний день на складах 1,6 млн тонн угля. Полностью расписаны контракты по поставкам угля антрацитовой группы и полностью расписаны контракты по газовой группе угля". Кроме того, по его словам, государственные угледобывающие компании Украины сегодня выполнили план добычи на 97%. Ожидается и увеличение добычи на 40-50% в конце текущего и в начале следующего года.

Игорь Насалик отчитался о готовности энергоблоков АЭС и отметил, что пуск в течение октября 2017 года 4 атомных блоков-миллионников сделает возможным замещение 20 энергоблоков ТЭС мощностью 200 МВт и экономию 50 тыс. тонн угля в сутки.

Министр также акцентировал внимание на необходимости расчетов за потребленную электроэнергию. Особенно это касается задолженности коммунальных предприятий за воду и водоотведение, ведь эти средства нужны генерирующим компаниям для закупки энергоресурсов.

"Никаких замечаний к функционированию Объединенной энергосистемы Украины в осенне-зимний период на сегодняшний день я не вижу", - подытожил министр.

Инф. Пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.