ГПУ завершила расследование экономических преступлений Януковича и его окружения

03.10.2017, 14:06

Расследование экономических преступлений группировки, возглавляемой бывшим президентом Виктором Януковичем, завершено. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Мы завершили следствие по всем ключевым фигурантам организованной преступной группировки Януковича в части экономических дел. Суды почти по всем уже дали разрешение на заочный порядок судопроизводства. Остается буквально еще одна фамилия господина Ставицкого (экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий)", - сказал он на пресс- конференции в Харькове.

По его словам, теперь эти дела передаются в суд. Туда же направлено и дело о расстрелах на Майдане, первое заседание по которому начнется 5 октября.

"Это то, чего ждало общество все эти годы. Это то, что мне поставили в парламенте при назначении как задание номер один. На данный момент могу доложить, что следователи и прокуроры выполнили свою огромную, гигантскую работу, и мы считаем готовыми к обвинению Януковича, Захарченко, Якименко и ряда других должностных лиц силовых органов", - заявил Генпрокурор.

Луценко также сообщил о продвижениях в делах в отношении народного депутата Михаила Добкина и мэра Харькова Геннадия Кернеса. Причем он утверждает, что уже есть реальные результаты, в частности, возвращение в собственность государства 100 га земли в центре Харькова.

"У нас есть достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинительный акт в ближайшее время после завершения экспертиз. Господин Добкин сейчас находится под подозрением. А официальный обвинительный акт будет вручен ему после получения экспертизы и заключения ряда других следственных действий... Вся схема, изложенная мной в Верховной Раде во время представления на отмену неприкосновенности господина Добкина, подтверждается. Относительно роли господина Кернеса следствие также тщательно работает. В момент, когда мы получим достаточно доказательств для предъявления подозрения, оно будет предъявлено", - сказал глава ГПУ. Об этом сообщают "Факты и комментарии".