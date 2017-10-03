"Нафтогаз" заявил о начале отделения функции оператора ГТС

03.10.2017, 14:12

29 сентября НАК "Нафтогаз Украины", которой принадлежит 100% акций ПАО "Укртрансгаз", согласовала проведение внутренней реорганизации Укртрансгаза с целью создания в его структуре филиала Оператор ГТС Украины.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", реорганизация - практический шаг к выделению функции оператора ГТС.

В филиале Укртрансгаза будут сконцентрированы все бизнес-процессы, активы и специалисты, необходимые и достаточные для обеспечения транспортировки природного газа по территории Украины, отметили в "Нафтогаза".

После полного юридического отделения от "Нафтогаза" это подразделение сможет пройти сертификацию оператора ГТС в соответствии с требованиями ЕС.

"Нафтогаз" и "Укртрансгаз" представили план внутренней реорганизации Укртрансгаза Секретариату Энергетического Содружества и получили одобрение европейского органа, уполномоченного оценивать, насколько проводимые реформы рынка газа соответствуют международным обязательствам Украины.

В компании заявили, что в рамках филиала будут построены и отработаны все необходимые функции оператора ГТС, что должно обеспечить плавную и беспроблемную передачу транспортировки газа в отдельное юридическое лицо в соответствии с постановлением КМУ No496.

Проведение внутренней реорганизации перед юридическим отделением оператора обеспечит бесперебойную транспортировку газа потребителям в Украине и ЕС в процессе анбандлинга, уверены в "Нафтогазе".

В компании пояснили, что для выполнения Украиной обязательства по отделению оператора ГТС (анбандлингу), оператор ГТС должен быть выделен в юридическое лицо, не связанное ни с Нафтогазом, ни с другими предприятиями, которые занимаются добычей и генерацией энергии.

Также необходимо выполнить другие требования, заложенные в постановлении КМУ No496. В частности, Кабинет министров поручил Минэнерго создать и наполнить структуру корпоративного управления ПАО Магистральные газопроводы Украины, а также передать другому управляющему корпоративные права предприятий электрогенерации (ПАО Укргидроэнерго и ПАО Энергоатом). Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.