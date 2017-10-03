Компания "Укргазвыдобування" увеличила добычу природного газа на 3,9%

03.10.2017, 15:00

Крупнейшая газодобывающая компания в Украине "Укргазвыдобування" в январе- сентябре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличила добычу природного газа на 3,9%, или на 423 миллионов кубометров, - до 11,340 миллиарда кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также сообщается, что в сентябре компания добыла 1,26 миллиарда кубометров газа, что на 7% больше показателя сентября 2016 года.

По итогам 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,6 миллиарда кубометров и сегодня выполняет государственную программу по наращиванию ежегодной добычи до 20 миллиардов кубометров к 2020 году (Стратегию "20/20").

В 2015 году "Укргазвыдобування", по сравнению с предыдущим годом, сократила добычу природного газа на 3,8% - до 14,528 миллиарда кубометров.

"Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает УНИАН.