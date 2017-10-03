Прокуратура вручила подозрение экс-вице-мэру Одессы по делу о пожаре в лагере "Виктория"

03.10.2017, 15:15

Прокуратура Одесской области вручила сообщение о подозрении бывшему вице- мэру Одессы Зинаиде Цвиринько по делу о пожаре в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс- Украина", что речь идет об уголовном производстве по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

О вручении подозрения сообщил на своей странице в Facebook и советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Сегодня прокуратура вручила подозрение в правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 367 УК Украины, бывшему чиновнику высокого ранга исполнительного комитета Одесского городского совета в рамках следственных действий по делу о пожаре в детском лагере "Виктория", - написал он.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение об увольнении Цвиринько после пожара в лагере "Виктория". В документе, подписанном 19 сентября, указывалось, что ее освободили от должности по собственному желанию "в связи с выходом на пенсию".

В ночь с 15 на 16 сентября в одесском детском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Полностью сгорел один из деревянных корпусов лагеря. В результате пожара погибли трое детей.

18 сентября Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство Одесской местной прокуратуры No1 и полиции о взятии под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна без права внесения залога. Суд также принял решение взять под стражу воспитательницу детского лагеря Наталью Янчик, которая была ответственной за пожарную безопасность учреждения. Позже ее выпустили из-под стражи на поруки народным депутатам Мустафе Найему и Григорию Шверку. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".