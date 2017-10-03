Саакашвили запросил политубежище в Украине

03.10.2017, 15:19

Бывший глава Одесской облгосадминистрации, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили запросил политическое убежище в Украине. Об этом заявил адвокат политика Маркиян Галабала.

Как сообщил адвокат, запрос о предоставлении дополнительной защиты, с которым Саакашвили обратился в Госмиграции, это по сути одно и то же, что просьба о политическом убежище.

Государственная миграционная служба запрос Саакашвили получила, но пока ответ не дала. Тем не менее, на период проверки всех обстоятельств политик может оставаться в Украине.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня на брифинге уточнил, что украинские правоохранители проводят проверку, действительно ли Саакашвили в Грузии обвиняется в особо тяжких преступлениях. На период такой проверки экстрадиция лица, подавшего запрос в Госмиграции, невозможна.

10 сентября Саакашвили пересек украинскую границу в пункте пропуска "Шегини" и попал в Украину. Прорыв сопровождался беспорядками в пограничном пункте пропуска. На следующий день, 11 сентября, адвокат Саакашвили явился в Госмиграции с требованием обеспечить подзащитному дополнительную государственную защиту. Об этом сообщают "Факты и комментарии".