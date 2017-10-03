Добкин-старший покидает "Оппоблок" из-за голосования соратников за судебную реформу

03.10.2017, 15:36

Народный депутат Михаил Добкин заявил о выходе из состава партии "Оппозиционный блок". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Все вместе взятые, так называемые, "диктаторские" законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с принятым сегодня позором о судебной "реформе". И еще. С этого дня я беспартийный", - написал Добкин.

Сегодня, 3 октября, Верховная Рада Украины приняла президентский закон о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты (No6232).

За это решение проголосовали 234 народных депутата из 358, зарегистрированных в сессионном зале. Среди тех, кто проголосовал - 20 депутатов от "Оппоблока", от "Блока Петра Порошенко" - 111, "Народного фронта" - 70, "Радикальной партии" - 1, группы "Воля народа" - 10 и 5 внефракционных.

Законом, согласно с текстом ко второму чтению, устанавливается, что в судах, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации Украины, их органах и подразделениях функционирует Единая судебная информационно-телекоммуникационная система. Об этом сообщает УНИАН.