Сыроид: Закон о реинтеграции Донбасса не помешает Украине вернуть аннексированный Крым

03.10.2017, 16:09

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид опубликовала на своей странице в Facebook еще одну версию законопроекта о реинтеграцию Донбасса.По ее словам, проект будет обсуждаться на так называемой "минской платформе" в парламенте.

"Этот закон действует без вреда для неотъемлемого суверенного права Украины на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь и мероприятий, направленных на полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - говорится в части переходных и заключительных положений документа.

Кроме того, в той же части документа говорится о том, что Верховная Рада Украины одобряет решение президента страны об использовании украинской армии и других военных формирований для сдерживания российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей и обеспечения государственного суверенитета во временно оккупированных районах этих областей.

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат фракции БПП Ирина Луценко заявила о том, что подготовка проекта закона о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса практически завершена, обсуждается только вопрос введения в регион миротворческой миссии.

30 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил о том, что в ближайшее время президент Петр Порошенко может внести на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о деоккупации Донбасса.

Ранее, 13 июня секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о том, что Украине пора завершать антитеррористическую операцию на Востоке Украины и переходить к новому формату защиты от российской гибридной агрессии.

На следующий день Президент Петр Порошенко сообщил о том, что поручил разработать законопроект о реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

По словам спикера Андрея Парубия, новый закон предусматривает создание единого оперативного штаба для управления силовыми подразделениями и законодательное закрепления за ОРДЛО статуса оккупированной территории. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".