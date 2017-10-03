ГПУ начнет заочное расследование организации Януковичем теракта

03.10.2017, 16:13

Генпрокуратура подала ходатайство в Печерский райсуд о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования против Виктора Януковича, подозреваемого в организации теракта и убийств на Майдане. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению, Управление специальных расследований ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 23 июня 2017 года по подозрению Януковича в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов с целью препятствования активистам Майдана, что привело к массовым жертвам среди митингующих.

Также Янукович подозревается в организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников Майдана в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

Кроме того, Януковичу инкриминируется организация террористического акта 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

В ГПУ перечислили статьи, по которым проводится расследование: ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, ч. 2 вв. 15, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, ч. 2 вв. 121, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК.

"По результатам расследования 26.09.2017 в Печерский районный суд. Киева подано ходатайство о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении подозреваемого Януковича в совершении вышеуказанных преступлений", - сказано в сообщении ГПУ.

Судебное рассмотрение ходатайства назначено на 12:40 5 октября.

Руководитель Департамента Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил о высоком риске того, что после 20 ноября нельзя будет открывать новые уголовные производства по преступлениям против активистов Майдана, так как не создано Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.