Всемирный банк: Мораторий на продажу земли должен быть отменен с 1 января 2018 года

03.10.2017, 16:15

В Украине запускается мониторинг земельных отношений Всемирный банк настаивает, что украинский мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения должен быть отменен с 1 января 2018 года.

Об этом в ходе своей пресс-конференции сказала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

"Это та реформа, которая действительно пойдет на пользу всем гражданам Украины, поэтому мы считаем, она является неотложной и это нужно делать сейчас и чтобы мораторий был снят с 1 января 2018 года", - заявила Кахконен.

Она также отметила, что именно действие моратория могло стать главной причиной низкого урожая в Украине по сравнению со многими странами- участниками ЕС.

Ранее эксперты Всемирного банка назвали недостаточными усилия украинских властей в проведении реформ для качественного улучшения уровня жизни украинцев. Во Всемирном банке заявляют, что скорейшее проведение земельной реформы и открытие рынка земли для покупки и продажи обеспечит приход инвесторов и оживит аграрный рынок в стране. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".