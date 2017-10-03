Рада изменила кодексы в рамках судебной реформы

03.10.2017, 16:25

Верховная Рада внесла в кодексы изменения, необходимые для запуска судебной реформы. За проект изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства, другие законы No6232 в целом проголосовали 234 депутата.

Рассматривать документ во втором чтении нардепы начали 7 сентября 2017 года. Всего к проекту было подано 4383 поправки.

Глава парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, представляя законопроект, сообщил, что при доработке текста ко второму чтению из него убрали спорное положение об автоматическом аресте средств, отказались от идеи увеличения судебного сбора и отложили на год введение системы электронного судопроизводства.

В то же время депутат от Самопомощи Елена Сотник в комментарии LIGA.net пояснила, что судебный сбор не повышается для суда первой инстанции; те же, кто захочет подать апелляцию или кассацию, по ее словам, будут платить повышенный судебный сбор.

Перед голосованием Князевич также сообщил, что члены профильного комитета договорились изъять из документа положения, ограничивающие доступ СМИ и общественности на судебные заседания, а также поддержать ряд поправок, которые были отклонены в сессионном зале. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.