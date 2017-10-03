Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале

03.10.2017, 16:33

Столичная полиция усилит охрану правопорядка в центре города в связи с заседанием Верховной Рады Украины и проведением мероприятий с массовым участием граждан, которые состоятся с 3 по 6 октября. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

На этой неделе в центре столицы за правопорядком будут следить более 1,4 тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители просят граждан вести себя цивилизованно и не нарушать общественный порядок.

"В пределах компетенции полицейские будут немедленно реагировать на любые противоправные действия. Правонарушители будут нести ответственность согласно Административному или Уголовному кодексу Украины", - подчеркнули в полиции. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.