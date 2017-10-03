Кабмин отсрочил публикацию новых цен на газ

03.10.2017, 16:40

Кабинет министров отложил на неопределенный срок публикацию цены природного газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017 года до 31 марта 2018 года.

Об этом говорится в протокольном решении Кабмина от 26 сентября. Решение принято по предложению Минэнерго. Отсрочить обнародование цены решено до согласования нового механизма ее определения с Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским энергетическим сообществом.

Таким образом, с 1 октября в Украине для населения и предприятий теплокоммунэнерго продолжает действовать цена газа, установленная на уровне импортного паритета с 1 апреля 2017 года в размере 4 942 гривен за 1 тыс. куб. м.

Согласно методике определения цены газа по импортному паритету, установленной постановлением No187 от 22 марта 2017 года, с 1 октября 2017 года цена газа для населения и ТКЭ должна увеличиться на 17,6%. Этот механизм был согласован с МВФ в начале текущего года.

Кабмин продолжает переговоры с МВФ по вопросу изменения методики определения цены в постановлении No187 для недопущения ее повышения.

Представители МВФ уже заявили, что не соглашаются с предложенными правительством вариантами изменений документа. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ