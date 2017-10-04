Минэнергоугля: Украина и МВФ обсудят цену на газ на следующей неделе

04.10.2017, 13:15

Украина и Международный валютный фонд обсудят ценообразование на газ для населения в рамках переговоров на следующей неделе в Вашингтоне, сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив в ходе "круглого" стола в среду, 4 октября.

"Переговоры продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне, туда едет министр финансов Украины", - сказал он.

Прокопив добавил, что до завершения переговоров правительство решило не менять цену на газ. "Пока мы заморозили цену", - подытожил он.

Расчеты "Нафтогаза Украины" показывают, что согласно формуле, заложенной в постановлении Кабмина No187, цена газа с октября должна вырасти ориентировочно на 19%.

Однако Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в установленный законодательством срок не обнародовал новой цены. Сообщалось, что Кабмин отложил публикацию новых цен на газ. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".