Порошенко предложит два законопроекта о реинтеграции Донбасса

04.10.2017, 13:26

Посольство США в Украине поддерживает продления действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"Мы поддерживаем усилия Верховной Рады по продлению действия особого статуса, что даст возможность мирному урегулированию конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

Таким образом, посольство США прокомментировало намерение Президента Петра Порошенко предложить Верховной Раде продлить на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", действие которого заканчивается 18 октября текущего года.

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявляет, что Президент Петр Порошенко внесет в парламент 2 законопроекта, которые касаются реинтеграции Донбасса. Об этом он заявил журналистам.

"Будет еще один законопроект о реинтеграции Донбасса, который будет рассматривать комитет по иностранным делам... Это регламентные вещи, которые возникают на уровне Генеральной ассамблеи ООН, ПАСЕ", - сказал он.

Депутат отметил, что оба документы будут внесены Президентом как неотложные.Винник не подтвердил, что второй документ будет касаться продолжения особого статуса Донбасса.

По словам первого заместителя председателя фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука, законопроект о реинтеграции Донбасса будет не один.

"Окончательный вариант не видел никто, кроме Президента... Я думаю, документы будут разделены... Мы не можем все вопросы воплотить в одном законопроекте", - сказал он журналистам.

По состоянию на 12:20 таких документов на сайте парламента не зарегистрировано.

16 сентября 2014 года Верховная Рада установила особый статус для некоторых районов Донецкой и Луганской областей сроком на 3 года.

Ранее представитель Президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Президент намерен внести в Раду законопроект "О стратегии восстановления территориальной целостности Украины" до 5 октября, а председатель фракции БПП Артур Герасимов сообщил, что документ будет внесен в среду. Об этом сообщают "Українські Новини".