Гройсман о принятии пенсионной реформы: Мы начинаем системные шаги, которые ведут к увеличению доходов граждан

04.10.2017, 13:33

Принятие Парламентом разработанной Правительством Украины пенсионной реформы - это очень важное решение, которое послужит началом системных изменений, направленных на увеличение доходов граждан.

Об этом в своем видеообращении сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Для меня это (принятие решения) было делом чести. Я обещал, что мы это сделаем - и мы это сделали. Мы приняли важный закон. Хочу поблагодарить Президента, Парламент, каждого депутата, кто принял это ответственное решение. Хочу поблагодарить экспертную среду, которая поддерживала нашу инициативу, - сказал Глава Правительства. - Сейчас важно, чтобы мы в октябре сделали повышение пенсий, и поэтому важно, чтобы все службы сейчас начали работу".

Глава Правительства подчеркнул, что изменения в пенсионной системе вместе с изменениями в системе оплаты труда, начатыми в начале 2017 года, - это системные преобразования.

"Это системные шаги, которые ведут к увеличению доходов граждан. Мы реформировали систему оплаты труда, мы сделали новую систему пенсий. А дальше будем принимать экономические законы, по которым будем создавать новые рабочие места, увеличивать доходы. Все будем делать для того, чтобы люди жили лучше, чтобы почувствовали, что жизнь меняется - уже сейчас, - отметил Владимир Гройсман. - Спасибо всем за поддержку, желаю нам всем успехов и новых побед".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.