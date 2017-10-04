Кабмин одобрил замену налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал

04.10.2017, 13:56

Кабинет Министров одобрил законопроект о замене налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, 4 октября.Законопроект предусматривает изменения в Налоговый кодекс.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что в правительстве есть понимание и поддержка этого решения, Кабмин предварительно одобрил законопроект и решил направить его для рассмотрения в Национальном совете реформ, где провести обсуждение и решить, с какого года его ввести.

Премьер подчеркнул, что нужен взвешенный подход в принятии такого решения, так как, по подсчетам экспертов, в случае его введения с 2018 года, он может привести к снижению доходов в государственный бюджет на 40 млрд гривен.

Министр финансов Александр Данилюк отметил, что Минфин видит возможности компенсировать возможные потери от введения такого решения за счет снижения налогов.

Ранее правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно- энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности одобрил законопроект о замене налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал.

7 сентября в ходе своего обращения к Раде Президент Петр Порошенко выступил против отмены единого налога при подготовке государственного бюджета на 2018 год. Об этом сообщают "Українські Новини