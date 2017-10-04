Премьер-министр: Пенсии для более 9 млн пенсионеров будут повышены в октябре, в прошлом останутся пенсии в 949 грн

04.10.2017, 14:13

Принятие Парламентом Украины правительственной пенсионной реформы позволит уже в октябре повысить пенсии для более 9 млн пенсионеров, отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров, оставить действующий пенсионный возраст и ввести автоматическое повышение пенсий - вне рамок каких-либо политических договоренностей.

Об этом сказал ппремьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание Правительства в среду, 4 октября.

"Хотел бы поздравить с решением Парламента о принятии пенсионной реформы. Ее годами ждали пенсионеры. Это очень важное решение. Вчера мы заложили основу справедливой пенсионной системы. Это был очень непростой путь, хочу еще раз поблагодарить всех, кто участвовал в процессе, - сказал Глава Правительства. - Уже в октябре новая система обеспечит возможность повышения пенсий для более 9 млн пенсионеров".

Глава Правительства подчеркнул, что с 1 октября минимальная пенсия составит 1452 грн. "В прошлом остаются пенсии в 949 грн", - отметил Премьер-министр и добавил, что база начисления пенсий составит 3764 грн, и более 1,1 млн пенсионеров получат повышение пенсий на более чем 1000 грн. "И это будет осуществляться автоматически. Политики больше не будут влиять (на решения о повышении пенсий)", - сказал Владимир Гройсман.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.