Гройсман: Правительство последовательно будет отстаивать позицию прозрачного возврата НДС

04.10.2017, 14:18

Кабинет Министров Украины последовательно и настойчиво будет отстаивать введенную весной этого года прозрачную систему возврата налога на добавленную стоимость и будет всеми доступными способами пресекать попытки восстановления старых коррупционных схем в этой сфере.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в контексте обсуждения законодательных инициатив по совершенствованию налогообложения.

Глава Правительства напомнил, что сейчас работает электронный реестр налоговых документов, который делает невозможным любое вмешательство в систему, исключает "человеческий фактор", а следовательно, снижает до нуля возможность коррупции в сфере возврата НДС.

"Я никому не дам разрушить систему возврата НДС. Если кто-то будет протягивать такие (коррупционные) решения - я выйду на трибуну Парламента и громко расскажу о том, кто это делает. Мы приняли историческое решение ввести прозрачную систему возмещения НДС. Мы разрушили старые схемы и никому не дадим возможности их восстановить. Это единая позиция Правительства, и уверен, что позиция Президента будет такой же", - сказал Глава Правительства.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.