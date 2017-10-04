Гройсман объявил о повышении минимальной пенсии на 140 грн

04.10.2017, 14:26

Принятая Верховной Радой пенсионная реформа содержит норму о повышении минимальной пенсии до 1452 грн с 1 октября, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы увеличили минимальную пенсию в стране уже с 1 октября 2017 года. Если до 1 октября такая пенсия была 1312 грн, то с 1 октября такая пенсия минимальная будет равняться 1452 грн", - сказал он на заседании правительства.

В государственном бюджете на 2017 год ранее была заложена индексация минимальной пенсии до 1373 грн с 1 декабря.

"Отходят в прошлое, а это более миллиона граждан, пенсии в 940 грн. Все те, кто получал пенсию 940 грн теперь будут получать с октября месяца 1452 грн", - сказал премьер.

3 октября Верховная Рада одобрила в целом пенсионную реформу. Законопроект No6614 во втором чтении поддержали 288 депутатов. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".