Премьер-министр: Начало отопительного сезона - это прямая ответственность местных властей

04.10.2017, 14:29

Начало и бесперебойное проведение отопительного сезона - это прямая и полная ответственность местных властей, со стороны Правительства все решения приняты.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Ответственность за отопительный сезон несут местные власти. Мы создали достаточные запасы, прежде всего газа. Цена газа остается неизменной, со стороны Правительства никаких вопросов и проблем нет. Вопрос в том, чтобы каждый на своем месте завершил все работы", - сказал Глава Правительства.

Он добавил, что сейчас готовность к отопительному сезону составляет по всей Украине почти 100%. "И это хороший показатель, наверное, за всю историю со времен нашей независимости. Вопрос своевременности и качества тепла - полная ответственность местных властей", - сказал Владимир Гройсман.

Он также обратил внимание, что кроме тепла и света местные власти должны обеспечить работу специальной техники на случай снегопадов, чтобы "не было неожиданностей".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.