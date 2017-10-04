Аваков призвал отменить сокращение сроков досудебного расследования

04.10.2017, 14:39

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отменить введенное парламентом ограничение сроков досудебного расследования шестью месяцами.

Он заявил о том, что настаивает на отмене этой поправки в принятом Верховной Радой законе. Министр выразил надежду, что президент Петр Порошенко учтет замечания и исправит сложившуюся ситуацию.

Согласно принятому закону о судебной реформе, правоохранители обязаны вручать лицу сообщение о подозрении не позднее 6 месяцев с начала досудебного расследования. Соответствующую поправку в законопроект внес депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой.

Таким образом, срок досудебного расследования в отношении тяжких и особо тяжких преступлений до вручения подозрения составляет 6 месяцев, в отношении преступлений небольшой и средней тяжести - 3 месяца, в отношении уголовных проступков - 2 месяца.

Ранее народный депутат Мустафа Найем заявил о том, что эта поправка может стать основанием для освобождения бывшего президента Виктора Януковича от уголовной ответственности. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".