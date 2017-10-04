Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве с "отдельными государствами"

04.10.2017, 16:04

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в тайное решение о военно- техническом сотрудничестве с отдельными государствами", как сообщает "Радио свобода".

Глава государства указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое еще 13 сентября, которое определило эти изменения предыдущего решения СНБО от 28 августа 2015 года.

Содержание решения, как и перечень этих "отдельных государств", является тайным.

Первоначальное решение СНБО "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами" президент ввел в действие указом, подписанным просто в день принятия этого решения, 28 августа 2015 года.

В мае того же 2015 года, более чем через год после начала гибридной агрессии России против Украины, Кабинет министров Украины денонсировал подписанное в 1993 году соглашение с Россией о военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщает УНИАН.