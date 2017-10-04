Порошенко внес в Раду законопроект о создании условий для мирного урегулирования ситуации в Донбассе

04.10.2017, 16:07

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о создании условий для мирного урегулирование ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Проект появился на сайте парламента под номером 7164.

"Проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельный районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в карточке закона.

Данный законопроект определен как основной.

Накануне вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид опубликовала еще одну версию законопроекта о реинтеграцию Донбасса. Согласно документу, он не помешает Украине вернуть аннексированный Россией Крым.

Ранее, 13 июня секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о том, что Украине пора завершать антитеррористическую операцию на востоке Украины и переходить к новому формату защиты от российской гибридной агрессии.

На следующий день президент Петр Порошенко сообщил о том, что поручил разработать законопроект о реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

По словам спикера Андрея Парубия, новый закон предусматривает создание единого оперативного штаба для управления силовыми подразделениями и законодательное закрепления за ОРДЛО статуса оккупированной территории. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".