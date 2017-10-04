Министр энергетики Польши подтвердил ввоз на территорию страны угля с оккупированных Россией территорий Донбасса

04.10.2017, 16:12

Антрацит с оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу, а доходы от его продажи попадают в том числе в карман главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Dziennik. Журналисты выяснили, что доставкой занимается фирма, зарегистрированная в городе Катовице, а ее президентом и главным акционером является Александр Мельничук, некоторое время работавший заместителем "министра" топлива, энергетики и угольной промышленности так называемой "ЛНР". Сначала уголь, добываемый на оккупированных территориях, вывозится в Россию. "Владельцы "копанок" продают антрацит по 22 доллара за тонну, в то время как его официальная цена на польской границе составляет 140 долларов", - пишет издание.

В то же время авторы материала затрудняются оценить, какое количество угля по такой схеме попадает в Польшу.

В свою очередь министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський подтверждает ввоз в его страну антрацита с оккупированных частей Донбасса. Об этом сообщает Biznes Alert.

"Было ввезено 11 тысячтонн угля, или столько, сколько за сутки потребляет один энергетический блок ", - сказал министр. Об этом сообщают "Факты и комментарии".